BOLZANO. E’ stata la volta di Valentine Larentis, di professione insegnante di scuola materna al 50 per cento e per la restante metà tatuatrice nel corso della cerimonie di matrimonio - meglio wedding tatoo, la nuova moda che prevede la realizzazione di tatuaggi nel post cerimonia nuziale a sposi ed invitati - giocare ad Affari Tuoi, il preserale di Rai1 condotto da Stefano De Martino, andato in onda ieri sera, domenica 18 ottobre, dopo l’eccezionale anteprima del nuovo programma di Fiorello.

Accompagnata dalla sorella Gaia, podologa, Valentine ha spiegato l’origine del suo nome: “Un amico di mio papà l’aveva sconsigliato di registrarmi all’anagrafe come Valentina, perché mi avrebbero sempre chiamanta Tina. Così ha fatto scrivere Valentine… così tutti mi chiamano Vale!”. Mamma di Martin e Viola - i nomi sono tatuati vicino alla spalla - Valentine ha condotto con la sorella una bellissima gara, che l’ha portata a sognare davvero in grande. Scelto dalla ruota il pacco numero 18, è arrivata sino in fondo con uno di quei finali che lasciano inevitabilmente spazio ai rimpianti.

Giunta in studio con la speranza di portare a casa una vincita importante, anche per affrontare le future spese universitarie del figlio, a rendere la sua partita particolarmente sorprendente è stato soprattutto un dettaglio legato alla figlia Viola, che aveva suggerito alla mamma un numero destinato a rivelarsi decisivo. Se ne vanno in sequenza tanti numeri e tante cifre e la prima offerta del Dottore sono 36 mila che vengono rifiutati, cifra che poi arriva ai 41mila, sempre respinta, come il cambio passo, finchè si arriva alle richieste del premio. In gara infatti continuano a rimanere le cifre più alte. Valentine chiede 100mila euro ma il Dottore ne elargisce come al solito la metà, che la prima volta vengono rifiutati, come i successivi 41mila.

Alla fine, in gara restano 200 euro, i 300.000, col suo pacco numero 18 ed il numero 6 che la figlia Viola aveva indicato come probabile fortunato alla mamma. Che però non se l’è sentita di rischiare, accettando il certo sicuro dei 50mila per l’incerto possibile. E così si “accontenta”, si fa per dire, dei 50mila euro; nel suo pacco 18 aveva solo 200 euro ma nel numero 6, quello suggerito da Sofia, c’era il premio massimo, ovvero 300.000 euro. Stefano De Martino ha sottolineato quanto accaduto, commentando: “La piccola Viola aveva ragione”. Comunque baci, abbracci ed un pizzico di rammarico per un’avventura speciale coronata sì dal successo ma che avrebbe potuto, con un pizzico di follia in più, regalare un finale ancora più super.