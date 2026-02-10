Agenda Bolzano, incontro tra Comune e costruttori: cantieri da accelerare

BOLZANO. Gli investimenti previsti dall’Agenda Bolzano vengono indicati come una leva strategica per rafforzare l’economia locale e migliorare mobilità e qualità della vita. È quanto emerso dall’incontro tra il sindaco Claudio Corrarati e i vertici del Collegio Costruttori, dedicato allo stato di avanzamento e alle prospettive delle opere inserite nell’accordo siglato nel 2018 tra Provincia autonoma di Bolzano e Comune. Il programma prevede investimenti complessivi per circa 410 milioni di euro.



Il sindaco Corrarati ha espresso soddisfazione per il confronto, sottolineando l’importanza dell’Agenda per lo sviluppo del capoluogo e per “migliorare concretamente le condizioni per chi a Bolzano abita e lavora”. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il valore del dialogo con imprese e rappresentanti dell’economia, considerato un elemento utile per programmare e realizzare interventi complessi con tempi certi e risorse adeguate.



Dal canto suo, il Collegio Costruttori ha espresso una valutazione positiva sul pacchetto di opere. Il presidente Christian Egartner ha rimarcato che gli investimenti, in particolare quelli legati alle nuove infrastrutture stradali, potranno rendere più fluida la mobilità e, di conseguenza, migliorare la vivibilità della città. Secondo il Collegio, si tratta anche di interventi in grado di sostenere lo sviluppo di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento delle imprese del settore.



Tra i cantieri citati figurano quelli previsti su via Einstein e nell’area di Monte Tondo, ritenuti utili per una migliore gestione del traffico, soprattutto dei mezzi d’opera. L’obiettivo, hanno spiegato i costruttori, è ridurre i lunghi percorsi oggi compiuti all’interno della città, favorendo collegamenti esterni al centro urbano, con benefici per fluidità, sicurezza della viabilità e mobilità complessiva.