07:52
Macron, 'l'Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via
07:40
Macron, 'Debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale'
06:07
Ucraina: Media, funzionari Nato affermano che il Giappone intende unirsi al Purl
01:18
Skeletonista Heraskevych, 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'
23:10
Venezuela, slitta il voto in Parlamento sulla legge di amnistia
22:16
Piantedosi, non vorrei condanne diverse in base a chi manifesta
21:27
Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza
19:18
Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su Andrea
19:08
++ Mediobanca, utile giù a 513 milioni in 6 mesi per 110 milioni di voci non ricorrenti ++
18:35
Silli si dimette da sottosegretario agli Esteri, nuovo incarico all'Iila
Agenda Bolzano, incontro tra Comune e costruttori: cantieri da accelerare

In municipio è stato fatto il punto sull’accordo del 2018 tra Provincia e Comune. Al centro lo stato delle opere e la necessità di rispettare tempi certi. Attese ricadute su traffico, lavoro e vivibilità urbana

BOLZANO. Gli investimenti previsti dall’Agenda Bolzano vengono indicati come una leva strategica per rafforzare l’economia locale e migliorare mobilità e qualità della vita. È quanto emerso dall’incontro tra il sindaco Claudio Corrarati e i vertici del Collegio Costruttori, dedicato allo stato di avanzamento e alle prospettive delle opere inserite nell’accordo siglato nel 2018 tra Provincia autonoma di Bolzano e Comune. Il programma prevede investimenti complessivi per circa 410 milioni di euro.
 

Il sindaco Corrarati ha espresso soddisfazione per il confronto, sottolineando l’importanza dell’Agenda per lo sviluppo del capoluogo e per “migliorare concretamente le condizioni per chi a Bolzano abita e lavora”. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il valore del dialogo con imprese e rappresentanti dell’economia, considerato un elemento utile per programmare e realizzare interventi complessi con tempi certi e risorse adeguate.
 

Dal canto suo, il Collegio Costruttori ha espresso una valutazione positiva sul pacchetto di opere. Il presidente Christian Egartner ha rimarcato che gli investimenti, in particolare quelli legati alle nuove infrastrutture stradali, potranno rendere più fluida la mobilità e, di conseguenza, migliorare la vivibilità della città. Secondo il Collegio, si tratta anche di interventi in grado di sostenere lo sviluppo di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento delle imprese del settore.
 

Tra i cantieri citati figurano quelli previsti su via Einstein e nell’area di Monte Tondo, ritenuti utili per una migliore gestione del traffico, soprattutto dei mezzi d’opera. L’obiettivo, hanno spiegato i costruttori, è ridurre i lunghi percorsi oggi compiuti all’interno della città, favorendo collegamenti esterni al centro urbano, con benefici per fluidità, sicurezza della viabilità e mobilità complessiva.

Turismo

Plose, tra i clienti anche arabi e cinesi

Alla Scuola di sci sono lievitati i clienti provenienti da mondi in passato lontanissimi. Nella stagione in corso, durante i periodi di alta affluenza, sono operativi 45 maestri e istruttori di sci e snowboard, affiancati da alcuni assistenti

Jeanne Perego

Tragedia a Cima Laste: «Ecco come abbiamo cercato di salvare Simon Dosser»

Il soccorritore Thomas Murr racconta l’intervento condotto in Val Sarentino, dopo la valanga costata la vita al diciottenne di Scena. L’operazione è stata resa complessa da vento forte, scarsa visibilità e terreno ripido. Recuperato in elicottero anche il compagno del giovane, rimasto illeso ma bloccato più in alto

