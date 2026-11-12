BOLZANO. Assegni familiari, contributi per i figli, sostegno agli affitti e misure per le persone non autosufficienti. La Provincia di Bolzano fa il punto sugli strumenti di assistenza economica destinati alle famiglie e ai cittadini in difficoltà, aprendo anche una riflessione sui prossimi adeguamenti delle prestazioni.

Il tema è stato affrontato il 12 novembre durante una riunione a porte chiuse della Giunta provinciale. A presentare il quadro delle misure è stata l'assessora alla Coesione sociale Rosmarie Pamer, che ha illustrato le diverse forme di sostegno attualmente previste e le modifiche sulle quali sta lavorando l'amministrazione.

Tra gli interventi esaminati figurano l'assegno provinciale al nucleo familiare, quello per i figli, l'assegno di cura e le prestazioni destinate agli invalidi civili. La panoramica comprende anche il reddito minimo di inserimento, i contributi per il canone di locazione e le spese accessorie, oltre alle altre misure finanziarie previste nell'ambito dell'assistenza sociale.

«Queste prestazioni offrono sostegno quando diventa difficile far quadrare il bilancio o quando eventi quali la necessità di assistenza o l'invalidità comportano un particolare onere finanziario», ha spiegato Pamer.

Al centro del confronto anche la necessità di aggiornare nel tempo gli strumenti esistenti, per garantire un impiego efficace e mirato delle risorse pubbliche. «Per impiegare i fondi pubblici in modo efficace e mirato, sono necessari nel tempo degli adeguamenti sui quali stiamo lavorando», ha aggiunto l'assessora, riferendo che durante la riunione i componenti dell'esecutivo hanno potuto esprimere le proprie osservazioni.