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L’indagine

Aluminium, spunta un nuovo video dell'esplosione

Per la difesa dimostrerebbe la mancanza di difetti di progettazione nel macchinario

BOLZANO. Spunta un nuovo video dell'esplosione che, la notte tra il 20 e 21 giugno 2024, investì la squadra di sei operai di turno nella fonderia della Aluminium, causando la morte di Bocar Diallo, 31 anni. Immagini che riprendono l'incidente da una prospettiva inedita e che sono state mostrate, nell'ambito dell'incidente probatorio, dai consulenti dell'azienda produttrice del macchinario usato per la colata d'alluminio e che, per la difesa, dimostrerebbero la mancanza di difetti di progettazione.

Il video è stato acquisito e sarà ora analizzato dai periti del giudice per le indagini preliminari (gip), Emilio Schönsberg, che ha fissato la prossima udienza per settembre. Per l'accaduto, sette persone (tra cui tre interne alla Aluminium, e tre rappresentanti della ditta produttrice del macchinario) sono indagate per omicidio colposo e lesioni. Finora, i periti del gip hanno evidenziato una serie di presunte carenze in termini di manutenzione e certificazioni sui macchinari come quello esploso.

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