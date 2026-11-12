BOLZANO. C'era quasi rassegnazione, ieri mattina, al bar Bocciodromo in viale Trieste. Per la seconda volta in meno di due settimane, «all'apertura del locale abbiamo trovato la vetrata spaccata», raccontano Jonathan Lopez e Victor Ciocchina, dipendenti del bar gestito dalla cooperativa sociale Oasis.

Era già successo il 29 ottobre, quando con un grosso sasso qualcuno aveva sfondato la vetrata a destra della porta d'ingresso e «appena due giorni fa il vetraio aveva rimontato la lastra danneggiata in quell'occasione». Ieri mattina hanno dovuto richiamare lo stesso artigiano per chiedergli di sostituire la vetrata sul lato sinistro. «Toccherà aspettare un'altra settimana per riparare il danno», aggiungono i due baristi.

La spiacevole scoperta del passaggio dei ladri, come la volta precedente, è stata fatta alle 6 di ieri mattina, quando il personale ha aperto il bar. «Anche in questo caso hanno adoperato una grossa pietra», spiega Lopez mostrando il sasso di fiume accostato a quello usato la volta precedente. «Li conserviamo nella speranza che non diventi una collezione», dice ancora tra il serio e l'ironico.

Il ladro è entrato e si è avventato sulla cassa nella speranza di trovare soldi. «Li ha trovati, ma non quelli che sperava. Ha preso infatti una decina di euro in monete da uno e due euro e ha disseminato il pavimento di monete da 5 centesimi», spiega Ciocchina.

Il bottino è stato di pochi euro, a fronte di danni alla vetrata superiori ai mille euro. La volta precedente, però, oltre a rubare alcune centinaia di euro in contanti, il responsabile aveva portato via anche numerose bottiglie di alcolici, uno spremiagrumi e un macinacaffè.

«È frustrante arrivare al lavoro e trovare il locale in queste condizioni», aggiunge Lopez. «Una giornata rovinata solo al pensiero di tutte le cose che dovrai fare, dalla denuncia alla polizia al lavoro per pulire e mettere a posto».

La cooperativa sociale Oasis impiega nel locale soci lavoratori e persone inserite in percorsi di inclusione socio-lavorativa. «I ragazzi che vengono a lavorare si agitano nel vedere i vetri spaccati», concludono i due baristi.

Un furto soltanto tentato, invece, al Poke Go. Ieri mattina alle 5.25, «un ladro ha tentato di forzare la porta, ma si è bloccata e non è riuscito a entrare», racconta Marco, titolare dell'attività in via Leonardo da Vinci. «Sarebbe stato il quinto furto subito».