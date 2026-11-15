BOLZANO. Le richieste di ingresso nelle case di riposo aumentano e con loro cresce la pressione sul sistema di assistenza agli anziani. A Bolzano le domande potrebbero raggiungere quota 750 entro la fine del 2026, con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente. Un dato che, secondo il Centro di Tutela dei Diritti del Malato Alto Adige Odv, impone di superare la gestione delle singole emergenze e ripensare l'intera organizzazione dei servizi.

A lanciare l'allarme è l'associazione, intervenuta dopo la diffusione dei dati contenuti nella relazione del direttore generale dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Franco Finato. «Dietro ogni richiesta c'è una persona, una famiglia e spesso una condizione di fragilità che richiede risposte tempestive e adeguate», sottolinea il Centro, secondo cui non si può aspettare che le situazioni diventino emergenziali prima di intervenire.

Il problema, però, non riguarda soltanto il numero di posti letto disponibili. Case di riposo, assistenza domiciliare, assegno di cura, servizi territoriali e sostegno ai familiari devono essere considerati come componenti di un unico sistema. Quando l'assistenza a domicilio diventa insostenibile o i servizi territoriali non sono sufficienti, infatti, il peso ricade sulle famiglie e aumenta inevitabilmente la domanda di accoglienza nelle strutture.

Tra gli strumenti da valutare c'è anche l'assegno di cura, sul quale il Centro chiede una riflessione rispetto alla capacità di rispondere ai bisogni effettivi, all'appropriatezza delle valutazioni e all'accessibilità delle procedure. L'obiettivo deve essere quello di sostenere concretamente le famiglie, mettendole nelle condizioni di assistere i propri cari quando la permanenza a domicilio è possibile.

L'associazione richiama inoltre il Progetto di vita, che introduce un nuovo approccio nell'ambito della disabilità, fondato sulla centralità della persona e sul coordinamento degli interventi. Un principio che, secondo il Centro, dovrebbe orientare anche le politiche rivolte agli anziani e alle persone non autosufficienti.

Da qui la richiesta di una programmazione provinciale basata su una fotografia aggiornata dei bisogni, che tenga conto dei posti effettivamente disponibili, dei tempi di attesa, dell'evoluzione demografica e delle necessità assistenziali dei prossimi anni. Un percorso che dovrebbe coinvolgere istituzioni, servizi, Terzo settore e associazioni di tutela, senza escludere l'esperienza delle famiglie.

«L'invecchiamento della popolazione non è un'emergenza improvvisa: è una trasformazione che conosciamo da tempo», conclude il Centro. «Continuare a intervenire sulle singole situazioni non basta. Serve una visione capace di anticipare i bisogni, coordinare le risorse e garantire continuità assistenziale». Perché, sottolinea l'associazione, il diritto a un'assistenza dignitosa non può dipendere dalla capacità delle famiglie di trovare da sole le soluzioni.