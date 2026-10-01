BOLZANO. Due novità per rendere più semplici e trasparenti le gare d’appalto pubbliche in Alto Adige. Le recenti modifiche introducono strumenti pensati per alleggerire gli adempimenti burocratici, sia per le imprese che partecipano alle procedure sia per le stazioni appaltanti. A evidenziarne gli effetti è il Collegio Costruttori, che accoglie positivamente le nuove possibilità introdotte nel settore.

La prima riguarda la trasparenza delle gare: le imprese partecipanti possono ora ricevere una comunicazione con il punteggio tecnico assegnato e i prezzi offerti. Un'informazione che consente agli operatori economici di conoscere la propria posizione provvisoria in graduatoria prima dell'aggiudicazione definitiva, una fase che può richiedere tempi più lunghi.

Per il presidente del Collegio Costruttori, Christian Egartner, si tratta di un passaggio importante soprattutto sul piano della programmazione aziendale. Conoscere anticipatamente il risultato provvisorio permette infatti alle imprese di valutare la propria posizione e organizzare di conseguenza le attività, senza dover attendere la conclusione dell'intera procedura. Egartner auspica che le stazioni appaltanti utilizzino pienamente questa possibilità, valorizzandone il potenziale in termini di trasparenza.

La seconda novità riguarda il cosiddetto «affidamento diretto smart», una modalità che punta a ridurre ulteriormente gli adempimenti richiesti. Quando il responsabile unico di progetto (Rup) lo ritiene opportuno, gli affidamenti diretti nel settore edile, fino a un importo di 150 mila euro, possono essere aggiudicati senza la necessità di presentare un'offerta attraverso il portale Sicp, il Sistema informativo contratti pubblici.

Una procedura che, secondo il Collegio Costruttori, rappresenta un alleggerimento concreto del carico amministrativo. «Tutte le misure che contribuiscono a ridurre la burocrazia vanno nella giusta direzione», sottolinea il segretario Thomas Hasler, evidenziando come la semplificazione possa incidere positivamente sul lavoro degli operatori coinvolti.

Il tema resta quello della competitività del comparto edile e dell'efficienza delle procedure pubbliche. Per il Collegio Costruttori, le due modifiche rappresentano un passo nella direzione di un sistema meno complesso, nel quale la riduzione degli oneri burocratici possa tradursi in benefici sia per le imprese sia per le amministrazioni.

«Meno burocrazia significa un alleggerimento per tutte le parti coinvolte ed è un passo fondamentale verso una maggiore competitività», conclude Egartner, ribadendo la necessità di proseguire con coerenza lungo il percorso delle semplificazioni.