BOLZANO. Giornata intensa per la Polizia di Stato di Bolzano, che nelle ultime ore ha arrestato un cittadino marocchino di 43 anni e denunciato un tunisino di 33 anni nell'ambito di due distinti interventi legati allo spaccio di droga. Complessivamente sono state inoltre denunciate altre sei persone per vari reati.

Il primo episodio è iniziato in un noto centro commerciale cittadino, dove le Volanti sono intervenute dopo la segnalazione di un'aggressione ai danni degli addetti alla vigilanza da parte di un uomo che aveva appena commesso un furto in un negozio. Acquisita la fotografia del presunto autore, sono subito scattate le ricerche.

Poco dopo, un'altra pattuglia è intervenuta nelle vicinanze per un uomo che, dopo aver richiesto l'intervento del 118, aveva dato in escandescenze. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nel suo marsupio un involucro contenente 15,1 grammi di hashish. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare altri 20 grammi della stessa sostanza.

Grazie alla fotografia fornita dal personale del centro commerciale, gli agenti hanno accertato che si trattava dello stesso uomo ricercato per l'aggressione ai vigilantes. Durante le operazioni il 43enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, ha tentato di aggredire anche i poliziotti, venendo però bloccato.

L'uomo è stato quindi arrestato con le accuse di rapina impropria, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, per poi essere trasferito nel carcere di Bolzano.

Nel corso della stessa giornata, in viale Trento, una pattuglia ha controllato un 33enne tunisino, richiedente asilo e già gravato da precedenti di polizia, che si trovava accanto a una bicicletta con un borsone appoggiato sul cestello.

L'uomo ha inizialmente negato che il borsone fosse suo, ma al suo interno gli agenti hanno trovato, nascosti in un pacchetto di sigarette, 35,24 grammi di hashish. Convinto che la sostanza non fosse stata scoperta, ha poi cambiato versione, sostenendo di esserne il proprietario e attribuendo la precedente dichiarazione a una dimenticanza.

Accompagnato in Questura, il 33enne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 250 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Sempre nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha infine denunciato tre cittadini stranieri per violazione del foglio di via da Bolzano, una coppia per furto in un esercizio commerciale e un altro cittadino straniero sorpreso nella notte in piazza Parrocchia con un cacciavite di cui non ha saputo giustificare il possesso.