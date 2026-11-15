BOLZANO. Adesso le scuole: «C'è una bomba, vedete voi». Prima i voli: «Attenti, abbiamo piazzato ordigni sui vostri aerei, meglio stiate a terra». Prima ancora i supermercati: sconnessi i controlli internet sui refrigeratori, derrate da gettar via. Professore, chi sono? Russi, cinesi, centrali thailandesi? «E se si scoprisse che sono invece degli scappati di casa?».

Lui, Fabio Massacci, docente di cybersicurezza alla facoltà di Ingegneria di Trento, prova a rinfrescare la memoria di tutti noi: dieci anni fa l'offensiva sui server. Conclusasi con una misera richiesta di riscatto. Come dei rubagalline: «Solo che non ce lo ricordiamo». Aggiungendo che se invece una nazione decidesse di colpire sul serio, non scoprirebbe le sue carte con i frigoriferi e minacciando qualche volo, visto che sulle nostre teste le rotte ogni giorno sono 35 mila. «Se si fosse trattato di una decisione strategica di una grande potenza - spiega - che senso avrebbe metterne a terra solo qualche decina di aerei per un finto allarme bomba?»

Resta l'ansia collettiva. A volte più pericolosa di un ordigno vero. Poi, c'è lo sguardo largo. Che è questo: bomba non bomba, ciò che sta accadendo sta spingendo a strutturare gli apparati di cybersicurezza, quelli sì che hanno bisogno di un reset. E di investimenti. Tanto che l'elemento su cui far conto oggi è la freddezza dell'analisi più che il panico alimentato dai titoli a ridosso degli eventi.

Ed è così, dentro questa stretta attualità, che il giornale Alto Adige dedica il suo prossimo Forum (martedì 17 alle ore 17 nella sede del giornale in via Volta) a una questione sempre più centrale: "Cyberscurity, le imprese altoatesine di fronte alle nuove sfide della sicurezza digitale". Un incontro per la verità decisamente profetico in cui Fabio Massacci proporrà la sua "lezione" introduttiva, circondato da Valentino Beccari, direttore del giornale, insieme a banche a aziende come Raiffeisen, Sparkasse, Konverto, Side, Enwenta e molte altre.

Che sta succedendo Fabio Massacci?

Subiamo la sconnessione, parlando degli attacchi ai frigoriferi, tra i vecchi apparati tecnici, pensiamo a quelli di refrigerazione, e la decisione di agganciarli alle reti Internet. Che sono invece molto sofisticate.

Sono stati agganciati perché?

Per risparmiare.

In che modo?

Tenere sotto controllo diretto i refrigeratori, come ogni altro impianto, significa investire molto sul personale. Ad ogni elemento meccanico, un tecnico per manutenerlo e gestirlo.

Invece?

C'è la possibilità di controllo a distanza delle funzioni. Un'unica centrale operativa può tenere i collegamenti con gli impianti, alzare o abbassare le temperature, ripulirli o ripristinarli con un numero molto limitato di addetti.

Dove è sorto allora il problema?

Principalmente nel fatto che gli stessi tecnici addestrati per semplici interventi nell'hardware...

I macchinari fisici?

Si sono trovati a dover gestire la stessa rete internet che controlla a distanza i sistemi di refrigerazione. Senza tra l'altro ad aver provveduto a dotarli di elementi di protezione.

Perché servono?

Internet è un sistema aperto. Qualsiasi ragazzo abituato a maneggiare internet oggi potrebbe accedere ai dati dove vengono elencate le connessioni che monitorano i sistemi.

Sta dunque qui la fragilità?

Nell'asimmetria tra la semplicità delle macchine e la sofisticatezza dei sistemi di controllo. Con il corrispettivo impiego di personale tecnico più abituato a maneggiare le prime più che i secondi.

In sostanza, è stato fatto un salto "di specie" senza riempire lo spazio intermedio?

Più o meno. Come passare dalla nonna che ricamava a mano un tessuto o un maglione ai telai industriali di oggi che producono migliaia di capi in poche ore. Per questi occorre un apparato tecnico specifico, non si possono usare i metodi di controllo di una macchina da cucire domestica.

A proposito di domestico, possono essere le nostre case ora sotto possibile attacco, vista la molta domotica che ormai le caratterizza?

La domotica utilizza sistemi internet, è collegata a centrali di controllo remoto, un po' come i sistemi anti-intrusione nelle case.

Cosa potrebbe comportare?

La possibilità che qualcuno interrompa le nostre caldaie per il riscaldamento. Oppure che aumenti le temperature fino a farci scappare di casa. La diffusione di Internet e l'abitudine al suo uso fa sì che un ragazzino ben allenato sia in grado oggi di penetrare nelle reti di controllo.

Per questo parlava prima dei suoi sospetti su autori meno strutturati di una nazione impegnata in un attacco?

È così. La tipologia e le dinamiche di quanto accaduto di recente mi fanno protendere verso l'individuazione di piccole centrali di cybersicurezza più che di apparati nazionali. Che avrebbero tutto l'interesse a non sprecare l'eventuale sorpresa di un offensiva informatica normalizzandola e banalizzandola in mini attacchi più o meno diffusi.

Questo significa che le stesse centrali potrebbero individuare altri ambiti sensibili?

Potrebbero. Anzi, potenzialmente possono.

Ad esempio?

I distributori di benzina. Gli autogrill più grandi e collegati dispongono di agganci alle reti Internet in grado di monitorare lo stato di saturazione dei depositi, di gestire i rifornimenti e di intervenire in casi di emergenza.

Perché dunque siamo generalmente esposti?

Per via del fatto che esiste una economia che spesso entra in conflitto con la sicurezza.

Vale a dire?

La sicurezza costa. E dunque, se non compare il pericolo si tende a risparmiare e fin che si può sui costi. E a questo proposito ho sempre in mente un esempio che spesso cito nelle mie lezioni: le cinture di sicurezza apparentemente non servono a niente. Nel senso che, nella normalità uno su chiede perché siano lì, a disposizione. Cioè mostrano la loro assoluta inutilità quando tutto va bene ma ci si accorge nell'immediato quanto invece contino nel malaugurato caso di un incidente.

Perchè lo ritiene un esempio calzante nel nostro caso?

Beh, la cybersicurezza pare il settore cui non molto investire visto che sono passati decenni senza che se ne avvertisse l'indispensabilità. Tutto sembrava andasse bene, le aziende risparmiavano sui costi con un semplice aggancio internet dei sistemi, serviva poco personale, tutto pareva in ordine. Poi, al primo attacco, ecco che l'assenza di attenzione sulla questione sta ponendo il problema dei costi per il fatto di non averci pensato.

Adesso le scuole?

Qui entrano meno in gioco gli apparati tecnici fragili quanto piuttosto la capacità di individuare la fonte delle minacce. L'intelligence si dovrà sempre più affiancare alla cybersicurezza.