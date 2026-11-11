BOLZANO. Un allarme del centro tutela consumatori mette in guardia gli automobilisti. Da qualche settimana, con l'aumentare spropositato del costo di gasolio e benzina, sono arrivate segnalazioni al Ctcu su gravi problemi e danni alle automobili che si sono manifestati immediatamente dopo il rifornimento di benzina o gasolio. I casi segnalati presentano tutti caratteristiche simili: dopo pochi chilometri dal rifornimento l'auto si blocca e necessita del carro attrezzi. «Allo stato attuale, però, non è ancora possibile stabilire una causa comune - spiega il Ctcu in una nota - Non è neppure possibile indicare ai consumatori una modalità di rifornimento in grado di prevenire con certezza eventuali problemi».

Proprio in questi giorni sono arrivate segnalazioni al nostro giornale su pompe di benzina fuori servizio. Martedì tante auto salite su ponte Resia per fare rifornimento al distributore Q8 hanno dovuto fare dietrofront. Ieri erano fuori servizio anche le tante pompe di benzina e gasolio del grande distributore Multi Energy Sas di via Keplero. Anche questo un distributore frequentatissimo, con molte auto lasciate a secco. Per il presidente dell'associazione benzinai Walter Soppera potrebbe trattarsi di una difficoltà ad ordinare il carico. Una coincidenza, secondo lui, che ci siano stati grossi distributori a secco così ravvicinati, non necessariamente legata ai presunti danni alle automobili. «Per il momento potrebbero essere solo voci legate a casi isolati», taglia corto Soppera, che però riconosce la difficoltà del settore in questo periodo. «Teniamo monitorata la situazione».

I consigli del CtcuIl Ctcu invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione durante il rifornimento alla conservazione delle prove, «ovvero pagare sempre con carta di credito o bancomat e richiedere sempre lo scontrino (che viene emesso in caso di self-service solo se lo si richiede durante le fasi di pagamento e scelta della pompa). Qualora, poi, immediatamente o poco dopo il rifornimento, l'automobile dovesse iniziare a manifestare problemi (quelli che ci sono stati segnalati riguardano in particolare difficoltà di avviamento, perdita di potenza e soprattutto arresto del motore) è importante raccogliere e conservare tempestivamente ogni possibile elemento utile».

In particolare i consulenti del Ctcu consigliano di: far indicare chiaramente nella fattura del carro attrezzi l'indirizzo o il chilometro stradale del luogo in cui l'auto è stata prelevata, nonché l'officina presso la quale è stata portata; conservare un campione di carburante e chiedere all'officina di effettuare una verifica tecnica e, se possibile, una perizia o una relazione scritta, nella quale siano indicati i problemi riscontrati, gli interventi necessari e le possibili cause del guasto ed eventualmente anche le anomalie riscontrate nel carburante, come presenza di acqua, impurità o altre contaminazioni; conservare tutte le ricevute e le fatture relative al carro attrezzi, alla diagnosi, alla riparazione e a qualsiasi altra spesa sostenuta in conseguenza del problema; segnalare tempestivamente e per iscritto il problema al gestore del distributore e alla compagnia petrolifera di riferimento», conclude il centro tutela consumatori.