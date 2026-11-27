BOLZANO. Problemi all’auto dopo il rifornimento, in Alto Adige le categorie dei distributori e il Centro Tutela Consumatori Utenti (Ctcu) avviano un confronto per fare chiarezza sulle segnalazioni. Al momento, i casi noti riguardano episodi singoli in diverse stazioni di servizio, senza una concentrazione in una determinata località né una causa comune individuata.

L’incontro è stato promosso dalle categorie dei gestori di impianti stradali e dei distributori indipendenti dell’Unione commercio turismo servizi Alto Adige. L’obiettivo condiviso è raccogliere le informazioni disponibili e approfondire ogni singolo episodio, anche attraverso il confronto tra le segnalazioni dei clienti e i registri delle stazioni di servizio.

Tra i malfunzionamenti segnalati figurano difficoltà di avviamento, perdita di potenza e altri problemi che si manifestano poco dopo il pieno. Le possibili cause sono diverse: carburante contaminato, presenza di acqua o depositi nel sistema di alimentazione, filtro ostruito oppure un guasto tecnico. La vicinanza temporale tra rifornimento e problema rappresenta un elemento utile, ma non è sufficiente a stabilire l’origine del danno.

Petra Laimer, presidente dei distributori indipendenti nell’Unione, e Walter Soppera, presidente dei gestori di impianti stradali nell’Unione, assicurano che le segnalazioni vengono prese sul serio e che, in caso di conferma di un problema legato al carburante erogato, sarà necessario chiarirne rapidamente le cause.

Il Ctcu, diretto da Gunde Bauhofer, invita gli automobilisti coinvolti a conservare la documentazione. In particolare, è importante tenere lo scontrino del rifornimento e le fatture del soccorso stradale e delle riparazioni, chiedendo all’officina una diagnosi scritta.

In caso di sospetto carburante contaminato, è consigliabile informare tempestivamente la stazione di servizio, così da consentire il prelievo e l’analisi professionale di un campione dalla pompa interessata. Data e ora del rifornimento, tipo di carburante e numero della pompa, se disponibile, possono aiutare a ricostruire l’accaduto.