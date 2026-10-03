COSTA DI SOPRA. Momenti di paura nella notte sulla strada provinciale del Renon, dove un’automobile si è ribaltata finendo più volte contro le barriere di protezione. L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 di oggi, sabato 3 ottobre, all’altezza della frazione di Costa di Sopra, lungo la strada che da Bolzano sale verso l’altopiano.

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Secondo le prime informazioni, il veicolo stava viaggiando in direzione Renon quando, per cause ancora da chiarire, si è capovolto, venendo successivamente sbalzato contro le protezioni laterali. Una dinamica particolarmente violenta, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Le prime segnalazioni parlavano di persone rimaste incastrate nell’automobile, ma all’arrivo dei soccorritori nessuno risultava bloccato all’interno del mezzo.

L’allarme ha mobilitato i vigili del fuoco volontari di Bolzano, il Corpo permanente dei vigili del fuoco, i volontari di Auna di Sotto, il servizio sanitario e le forze dell’ordine. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada del Renon è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.