Aveva in auto motoseghe, trapani e demolitori: denunciato per ricettazione a Renon

BOLZANO. Questa mattina, 29 luglio, i Carabinieri della Stazione di Renon hanno portato a termine un'importante operazione di polizia giudiziaria, eseguendo un decreto di perquisizione nei confronti di un uomo residente in via dei Prati. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, era indagato nell'ambito di un procedimento penale per il furto di una bicicletta elettrica, denunciato lo scorso 9 luglio.

Durante la perquisizione, sebbene la bicicletta rubata non sia stata trovata, i militari hanno rinvenuto all'interno di un'autovettura otto motoseghe di varie marche, una falciatrice a motore, due trapani a batteria, due demolitori a batteria e numerose batterie con relativi caricatori, pronti per essere trasportati fuori dal paese. Alcune delle motoseghe rinvenute sono risultate rubate a Laion, e sono in corso ulteriori accertamenti attraverso i contatti con i rivenditori per risalire agli altri proprietari attraverso i seriali degli utensili.

Non essendo stato in grado di fornire valide giustificazioni circa il possesso di tale materiale, l'uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti.

Il comandante di compagnia, Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, ha elogiato l'operato dei Carabinieri: "Il successo ottenuto oggi dimostra l'importanza della presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio e della loro capacità di intervenire con efficacia e tempestività."

Le indagini proseguono per accertare la provenienza del materiale sequestrato e per identificare eventuali altri soggetti coinvolti.