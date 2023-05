Bambino morì annegato, scagionati i genitori

BOLZANO. Il gip di Bolzano ha archiviato, su richiesta della Procura, l'indagine a carico dei genitori di Mattia, il bimbo di quattro anni e mezzo che il 6 luglio 2020 annegò al Lido di Bolzano nella piscina del "vortice", all'epoca chiusa e transennata per le norme anti-Covid.



Il bimbo era stato trovato esanime sul fondo della vasca, pochi minuti dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. Questi ultimi erano indagati per omicidio colposo assieme ad altre quattro persone, incaricate a vario titolo della gestione del Lido.

Se per queste ultime l'udienza preliminare è stata rinviata al 15 giugno, oggi è stata invece archiviata la posizione dei due genitori: secondo il giudice i due non possono essere considerati colpevoli sia per luogo in cui si trovavano, cioè una piscina con il servizio di assistenza ai bagnanti, sia perché si erano distratti solo pochi secondi, attivandosi subito con le ricerche.

I due genitori, assistiti dagli avvocati Ferretti e Campostrini, si sono costituiti parte civile assieme ad altri sette familiari.