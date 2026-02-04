Le ultime
18:53
Piantedosi, su sicurezza lavoro equilibrato, se rilievi prenderemo atto
18:32
Il gas chiude in rialzo a 33,5 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam
18:24
Borsa: Milano chiude poco sotto i 47mila punti, sprint di Mediobanca
18:13
Vicariato, a S. Lorenzo in Lucina si ripristini originario volto dell'angelo
18:07
Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 61 punti
18:04
Vannacci, il traditore è Salvini, dalle armi a Kiev alla legge Fornero
17:53
Borsa: Europa contrastata in chiusura, Parigi +1,01%, Francoforte -0,72%
17:46
Stati Ue scelgono il francese Michaud per la presidenza dell'Eba
17:42
Borsa: Milano chiude in rialzo poco sotto ai massimi, +0,47%
17:33
Xi a Trump, 'possiamo risolvere le questioni col rispetto reciproco'
L’appuntamento

Biblioteca Civica, incontro con gli atleti della nazionale di Para Ice Hockey

Gli hockeysti del Trentino Alto-Adige racconteranno il loro percorso sportivo e umano. Un’occasione per conoscere da vicino una disciplina paralimpica e sostenere la squadra azzurra durante gli ormai prossimi Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026

BOLZANO. La Biblioteca Civica apre le sue porte allo sport paralimpico e agli atleti azzurri in partenza per Milano Cortina 2026. Lunedì 9 febbraio, alle 18, la struttura ospiterà un incontro pubblico con gli atleti della nazionale italiana di Para Ice Hockey, protagonisti del percorso verso i Giochi paralimpici invernali. 

L’hockey su slittino, oggi denominato ufficialmente Para Ice Hockey, è la versione dell’hockey su ghiaccio riservata ad atleti con disabilità permanenti agli arti inferiori. Nato a Stoccolma negli anni Sessanta, è entrato nel programma paralimpico nel 1994 a Lillehammer e dal 2017 ha assunto la denominazione attuale per decisione del Comitato Paralimpico Internazionale. Si tratta di una disciplina spettacolare e altamente competitiva, che unisce tecnica, forza e strategia.

La nazionale italiana maschile di Para Ice Hockey è attiva dal 2003 e nel corso degli anni ha ottenuto risultati di rilievo a livello internazionale. Tra i traguardi più importanti figurano la vittoria del Campionato Europeo nel 2011, il quarto posto ai Giochi paralimpici invernali di Pyeongchang 2018 e il quinto posto a Pechino 2022, confermando la crescita costante del movimento azzurro.

Durante la serata, Luca Tommasini, voce storica dell’hockey bolzanino, dialogherà con gli atleti del Trentino Alto-Adige convocati per l’avventura paralimpica. Tra loro anche Matteo Remotti Marnini della Biblioteca Civica di Bolzano, attaccante dei Südtirol Eagles, insieme ai difensori Gian Luca Cavaliere e Alex Enderle e all’attaccante Christoph Depaoli. L’incontro rappresenta un’occasione di avvicinamento allo sport paralimpico e un momento di sostegno agli atleti in vista della sfida di marzo 2026.

Altre notizie
La patologia

Demenza, a Bressanone focus su informazione e supporto

Il tema è arrivato in consiglio comunale con un confronto su nuove iniziative di sensibilizzazione. Secondo i dati illustrati, in città sarebbero circa 390-400 le persone colpite, con un forte impatto sulle famiglie. L’Accademia Cusanus annuncia un evento informativo pubblico previsto in autunno

Attualità