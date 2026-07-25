BOLZANO. Bolzano città della bicicletta, nel bene e nel male. E dunque, tanti furti di biciclette, per esempio. Ma anche una valanga di infrazioni al Codice della Strada. Molte le sanzioni della polizia municipale del capoluogo e tante le violazioni che sfuggono ai controlli, perché i vigili non possono essere onnipresenti. È sufficiente un giretto di un paio d’ore in città per vedere un campionario estremamente fantasioso di comportamenti rischiosi in strada. Un cocktail pericoloso per ciclisti, automobilisti, pedoni e utenti della mobilità urbana.



Come per auto, moto, scooter e pedoni, c’è chi rispetta le regole e chi no. Ecco qualche esempio: via Vittorio Veneto. Ciclabile sicura a doppio senso e in sede protetta, ma c’è chi viaggia comunque sulla strada fra auto, mezzi pesanti e camion impegnati nei lavori di ristrutturazione delle caserme. C’è anche chi utilizza il marciapiede in bicicletta. E chi, trovando operai al lavoro sulla pista ciclabile, scarta sulla carreggiata e prosegue contromano, schivando le auto.



Davanti al Grieserhof, dove a fine aprile c’è stato un incidente mortale con vittima una ciclista, spenti i lumini in ricordo, torna il problema dei comportamenti pericolosi: si attraversa con il verde e con il rosso, pedalando sulle strisce pedonali.



In piazza Gries si arriva all’attraversamento di corso Libertà senza rallentare e si prosegue verso il Gries Village, tra tratti contromano e attraversamenti irregolari. Sotto la galleria Telser, dove sarebbe vietato, molti ciclisti continuano a passare ignorando il divieto.



In via della Zecca alcuni percorrono in bici un tratto in senso contrario rispetto al senso unico previsto. Poi si infilano pedalando sotto i portici. Più avanti, turisti e cittadini percorrono corso Libertà senza utilizzare la ciclabile obbligatoria.



Il cartello di obbligo per la pista ciclabile, con pittogramma bianco su campo azzurro, viene spesso ignorato. Anche in corso Italia molti ciclisti percorrono la corsia sbagliata, mentre aumentano i problemi con i monopattini elettrici che viaggiano a velocità elevate.



Al quadrivio Roma-Dalmazia-Torino-Firenze, una ciclista trasporta un cartone di grandi dimensioni che sporge dal cestino, creando una situazione di possibile pericolo.



Ma le infrazioni dei ciclisti a Bolzano si verificano anche in altre zone. Il caso più frequente riguarda il percorso da ponte Talvera verso la zona pedonale di via Museo: molte biciclette, comprese quelle elettriche, attraversano aree riservate ai pedoni tra turisti e residenti.



Lo stesso accade in piazza Erbe. In via Mostra, una bici elettrica impegnata nelle consegne a domicilio attraversa la zona senza prestare attenzione ai pedoni, con il conducente concentrato sullo smartphone.

In piazza Walther, alcuni turisti entrano in bicicletta nella zona pedonale dopo aver consumato un aperitivo.



A Oltrisarco, in fondo a via Roma, la modifica temporanea della pista ciclabile per la fermata del bus durante i lavori al sottopasso di viale Trento ha creato nuove situazioni di rischio: ciclisti in direzioni opposte procedono senza rallentare, ignorando la nuova segnaletica orizzontale e sfiorando possibili collisioni.