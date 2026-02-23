Bilancio HGV dopo i Giochi 2026: sfida superata con successo

BOLZANO. Con la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 in Alto Adige, l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) traccia un bilancio positivo dell’evento. Secondo l’associazione, non si è trattato soltanto di una manifestazione sportiva internazionale, ma di un’importante occasione per valorizzare il territorio davanti a un pubblico globale.

L’HGV ha espresso un ringraziamento alle istituzioni e a tutti i soggetti coinvolti, a partire dal presidente della Provincia Arno Kompatscher, fino agli organizzatori, ai volontari e alle forze di sicurezza. Il presidente dell’associazione Klaus Berger ha sottolineato come impegno e professionalità abbiano contribuito allo svolgimento ordinato e sicuro delle competizioni.

Un riconoscimento è stato rivolto anche alle strutture ricettive che hanno ospitato atlete e atleti, team, sponsor, media e personale operativo. Il vicepresidente Hansi Pichler ha evidenziato la complessità organizzativa ed economica dell’appuntamento, definendolo una prova importante superata grazie alla collaborazione tra le parti.

L’associazione ha inoltre promosso il settore con lo slogan “Medaglie d’oro fuori. Ospitalità dentro.”, come ricordato dalla vicepresidente Judith Rainer. Dal 2018 l’HGV ha affiancato i preparativi, anche nella ricerca di alloggi e nella consulenza ai membri, come spiegato dal direttore Raffael Mooswalder. Secondo l’associazione, la visibilità ottenuta potrà produrre effetti positivi duraturi per l’immagine e l’economia del territorio.

(nella foto, da sinistra: vicepresidente dell’HGV Hansi Pichler, presidente dell’HGV Klaus Berger e vicepresidente dell’HGV Judith Raine)