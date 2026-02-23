Le ultime
15:53
Borsa: l'Europa cauta, Milano controcorrente allunga a +1,3%
15:53
Trump, dazi più alti per i paesi che fanno giochetti con la Corte Suprema
15:46
Bce, faro sui rischi della banche legati all'intelligenza artificiale
15:39
L'Eurocamera rinvia il voto sui dazi, 'le basi legali sono cambiate'
15:34
Wall Street apre in calo, Dj -0,15%, Nasdaq -0,14%
15:15
Il petrolio è in rialzo a New York a 66,92 dollari
14:56
Budanov, 'il prossimo round di colloqui entro la fine di questa settimana'
14:53
Banca Mondiale, per la ricostruzione dell'Ucraina servono 588 miliardi
14:42
Tajani, 'dagli Usa rassicurazioni sui dazi, puntiamo alla stabilità'
14:36
Borsa: l'Europa viaggia in ordine sparso con l'incertezza su dazi Usa
Le Olimpiadi

Bilancio HGV dopo i Giochi 2026: sfida superata con successo

L’associazione degli albergatori traccia un consuntivo positivo al termine delle competizioni. Evidenziato il ruolo delle strutture ricettive e il lavoro condiviso con istituzioni e volontari. L’attenzione internazionale rafforza l’immagine del territorio

BOLZANO. Con la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 in Alto Adige, l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) traccia un bilancio positivo dell’evento. Secondo l’associazione, non si è trattato soltanto di una manifestazione sportiva internazionale, ma di un’importante occasione per valorizzare il territorio davanti a un pubblico globale.

 

L’HGV ha espresso un ringraziamento alle istituzioni e a tutti i soggetti coinvolti, a partire dal presidente della Provincia Arno Kompatscher, fino agli organizzatori, ai volontari e alle forze di sicurezza. Il presidente dell’associazione Klaus Berger ha sottolineato come impegno e professionalità abbiano contribuito allo svolgimento ordinato e sicuro delle competizioni.

 

Un riconoscimento è stato rivolto anche alle strutture ricettive che hanno ospitato atlete e atleti, team, sponsor, media e personale operativo. Il vicepresidente Hansi Pichler ha evidenziato la complessità organizzativa ed economica dell’appuntamento, definendolo una prova importante superata grazie alla collaborazione tra le parti.

 

L’associazione ha inoltre promosso il settore con lo slogan “Medaglie d’oro fuori. Ospitalità dentro.”, come ricordato dalla vicepresidente Judith Rainer. Dal 2018 l’HGV ha affiancato i preparativi, anche nella ricerca di alloggi e nella consulenza ai membri, come spiegato dal direttore Raffael Mooswalder. Secondo l’associazione, la visibilità ottenuta potrà produrre effetti positivi duraturi per l’immagine e l’economia del territorio. 

(nella foto, da sinistra: vicepresidente dell’HGV Hansi Pichler, presidente dell’HGV Klaus Berger e vicepresidente dell’HGV Judith Raine)

Altre notizie
Il compleanno

Festa a Merano per i 101 anni di Anna Trenkwalder

La comunità ha reso omaggio a una concittadina dalla lunga storia personale, festeggiata insieme ai parenti e ai rappresentanti istituzionali. Un traguardo importante celebrato in un clima di affetto e vicinanza. Presenti sindaca e assessore ai servizi alla persona

Il record

Euregio, 24 medaglie ai Giochi Olimpici Invernali

Ventinove sportivi dei tre territori alpini hanno raccolto un risultato complessivo di grande rilievo nelle competizioni a cinque cerchi. Il conteggio ufficiale per specialità certifica un bottino significativo. Intanto a Innsbruck una nuova sezione espositiva ripercorre la tradizione olimpica comune

Attualità