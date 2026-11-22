BOLZANO. I primi mille giorni di vita influenzano in modo decisivo lo sviluppo fisico, emotivo e sociale di una bambina o di un bambino. Gravi possono essere, pe questo, le conseguenze di violenza, trascuratezza e di altre esperienze negative vissute in questa fase della vita.

Su come proteggere meglio i bambini e le bambine, individuare precocemente i rischi e rafforzare efficacemente le famiglie si è concentrato il convegno "Una casa sicura nei primi mille giorni - diritti, cura e prevenzione del maltrattamento in ambito familiare", che si è tenuto ieri a Bolzano. Professioniste e professionisti dei settori sanitario, psicologico, sociale, educativo e giuridico hanno sottolineato l'importanza di un approccio globale per creare condizioni sicure e favorevoli per bambini e famiglie. Gli interventi hanno spaziato dagli aspetti epidemiologici del maltrattamento infantile alle specifiche forme di violenza fisica nei confronti dei neonati, fino al ruolo dei diritti dell'infanzia e della promozione della salute nei primi anni di vita. Diversi contributi hanno evidenziato l'importanza di riconoscere tempestivamente le situazioni di disagio e di accompagnare fin dall'inizio le famiglie attraverso adeguate offerte di sostegno. Un ulteriore focus è stato dedicato ai fattori che favoriscono uno sviluppo sano dei piccoli. Sono state presentate, tra le altre cose, iniziative per la promozione precoce della lettura e del linguaggio, nonché servizi di sostegno rivolti alle famiglie in situazioni di vulnerabilità. È emerso inoltre che una tutela efficace dei minori può essere garantita solo attraverso la collaborazione tra professioni e istituzioni diverse. L'accompagnamento precoce delle famiglie, servizi facilmente accessibili e una stretta collaborazione tra le diverse realtà coinvolte sono stati indicati come presupposti fondamentali per favorire al meglio lo sviluppo dei giovanissimi.

«La tutela dei minori inizia molto prima che una situazione di rischio diventi evidente. Per questo la prevenzione e il sostegno devono essere presenti nella quotidianità delle famiglie. I primi mille giorni rappresentano un'opportunità particolare per rafforzare bambini e bambine e affrontare precocemente i fattori di rischio», ha detto la primaria di Pediatria a Vipiteno, Micòl Cont a nome delle organizzatrici del convegno. «Come pediatri di famiglia - ha detto Emanuela Pedevilla, in rappresentanza dei pediatri di famiglia - svolgiamo un ruolo fondamentale grazie alla nostra attività clinica costante, alla prevenzione e ai regolari bilanci di salute». «Questo rapporto continuativo ci permette di prestare attenzione e cogliere tempestivamente anche i segnali meno evidenti di abuso o violenza sui minori».

Il convegno è stato organizzato dal Comitato provinciale Unicef di Bolzano, dal gruppo Pro-Child dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dall'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dall'Ordine degli Psicologi della Provincia, dall'Azienda Servizi Sociali di Bolzano e dall'associazione "La Strada". L'obiettivo dell'iniziativa era sensibilizzare sull'importanza dei primi anni di vita e promuovere il confronto interdisciplinare a beneficio di bambini e famiglie.