Boclassic 2025: Bolzano si prepara alla grande corsa di San Silvestro. Come cambia la viabilità
Dal 30 al 31 dicembre il centro città subirà importanti modifiche alla circolazione stradale e ai parcheggi per l'evento podistico più atteso dell'anno
BOLZANO. Il Comune di Bolzano ha emesso l'ordinanza numero 835/2025 per regolamentare sosta e viabilità in occasione della corsa di San Silvestro "BOCLASSIC 2025". Le limitazioni entreranno in vigore a partire dalle 8.00 del 30 dicembre fino alla conclusione della manifestazione il 31 dicembre, presumibilmente alle 17.30.
Nel pomeriggio del 30 dicembre, dalle 12.30 alle 22.00, scatterà il divieto totale di circolazione in Piazza Walther e Piazza Parrocchia a partire dall'intersezione con Via Alto Adige. A partire dalle 8.00 del 31 dicembre, sarà vietato parcheggiare su tutte le tipologie di stalli in Piazza Walther, Via della Mostra, Piazza delle Erbe, Via Goethe, Via Portici, Piazza Municipio, Via Grappoli, Via Laurino e presso la Stazione.
Anche le biciclette dovranno essere rimosse dalle rastrelliere lungo tutto il percorso della gara. Gli autobus di linea verranno deviati seguendo percorsi alternativi: verso il centro tramite Via Dante, Via Marconi e Via Garibaldi.
L'area riservata ai taxi in Piazza Walther sarà sospesa dalle 8.00 del 30 dicembre alle 22.00 del 31 dicembre. Nel Vicolo Gumer, dalle 7.00 del 30 dicembre fino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.
Gli organizzatori dovranno posizionare la segnaletica bilingue di divieto di sosta 96 ore prima della manifestazione e comunicarne il posizionamento alla Polizia Municipale tramite l'apposito link. La Polizia Municipale sarà incaricata di far rispettare l'ordinanza secondo le norme del Codice della Strada.