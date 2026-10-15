BOLZANO. Diciotto dosi di marijuana, per un totale di circa 10 grammi, sono state trovate addosso a un cittadino nigeriano di 33 anni durante un controllo in piazza Parrocchia, a Bolzano. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei suoi confronti è stato inoltre emesso un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, seguito dal trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Gradisca d’Isonzo.

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità nelle aree urbane considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica.

All’operazione hanno partecipato la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, con il supporto di un’unità cinofila, e la Polizia municipale. Gli agenti si sono concentrati in particolare su piazza Parrocchia, dove è stato fermato e controllato il trentatreenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi a reati contro la persona e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato a piede libero. Considerata la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, il questore ha disposto l’espulsione. Il provvedimento è stato eseguito con l’accompagnamento al Cpr di Gradisca d’Isonzo, dove il cittadino straniero resterà in attesa del completamento delle procedure previste per il rimpatrio.

Nel corso degli stessi controlli, altre tre persone straniere sono state denunciate per non aver rispettato il foglio di via dal Comune di Bolzano.

Il bilancio complessivo dell’attività registra 129 persone identificate e 11 veicoli controllati. Il servizio rientra nelle iniziative coordinate dalle forze dell’ordine per rafforzare la presenza sul territorio e contrastare le violazioni della legge nelle zone del capoluogo individuate come prioritarie per i controlli.