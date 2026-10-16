BOLZANO. Ruba un’auto, si ferma in una piazzola lungo via Innsbruck e tenta di allontanarsi a piedi, scavalcando il guardrail e correndo verso l’argine dell’Isarco. Protagonista un 30enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato ieri mattina dalla polizia dopo essere stato bloccato nei pressi di ponte Roma.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la vettura era stata sottratta poco prima da un parcheggio vicino e che l’uomo guidava senza patente, perché revocata. Nell’abitacolo gli agenti hanno trovato anche una bottiglietta utilizzata per fumare crack. Il trentenne è stato arrestato per furto aggravato, posto ai domiciliari e denunciato anche per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Poco dopo, sempre vicino a ponte Roma, gli agenti hanno fermato un 48enne iraniano trovato con un taglierino e cinque gift card del valore complessivo di 500 euro, risultate rubate in un negozio cittadino. È stato denunciato per ricettazione e possesso di oggetto atto a offendere.

Nel corso della giornata sono state denunciate altre due persone per violazione del foglio di via dal Comune di Bolzano. Complessivamente la Polizia di Stato ha identificato 105 persone e controllato 15 veicoli.