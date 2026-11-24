BOLZANO. Prevenzione, sicurezza personale e strumenti concreti per contrastare la violenza. Sono stati i temi al centro della conferenza “Non sei sola – non sei solo”, organizzata dalla vice presidente dell’associazione Cer, Barbara Pegoraro, e svoltasi venerdì 20 novembre 2026 all’Antico Municipio di Gries, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, ha affrontato diversi aspetti della sicurezza quotidiana, dall’utilizzo delle tecnologie all’autodifesa, fornendo indicazioni sulle modalità per chiedere aiuto e denunciare. Tra i protagonisti della serata il dottor Alessandro Federico e Francesco Zorzi, presidente dell’associazione Sicurezza e Legalità Alto Adige, che ha presentato alcuni dati sul tema.

Accanto agli approfondimenti pratici, la serata ha lasciato spazio anche alla sensibilità artistica, grazie al contributo di Marco Veronese, che ha donato per l’occasione la sua poesia “Seta bianca”.

Il componimento di Veronese ha ottenuto una segnalazione di merito nella sezione Poesia singola della nona edizione del Premio internazionale Michelangelo Buonarroti. Un contributo alla riflessione sul tema della violenza, affidato alla forza evocativa delle parole.