BOLZANO. Una nuova stangata per le famiglie che vivono in affitto a Bolzano, dove l’adeguamento dei canoni all’inflazione rischia di tradursi in una spesa aggiuntiva di 70 euro al mese, pari a 840 euro all’anno. È quanto emerge dall’analisi di idealista/data, elaborata sulla base degli ultimi dati Istat relativi a ottobre 2026. Il capoluogo altoatesino si colloca al sesto posto in Italia per l’entità degli aumenti, confermandosi tra le città più costose per chi cerca casa.

Secondo lo studio, il canone mediano richiesto per un trilocale a Bolzano nell’ottobre 2025 era di 1.300 euro mensili. Applicando la rivalutazione del 5,4% prevista dall’indice FOI, il costo sale a 1.370 euro al mese. Una differenza significativa per le famiglie che devono già sostenere spese elevate per l’abitazione e che, in presenza delle condizioni contrattuali previste, potrebbero trovarsi a pagare quasi mille euro in più nell’arco di dodici mesi.

Il dato altoatesino supera nettamente la media nazionale. In Italia, infatti, l’incremento stimato per un trilocale è di 51 euro mensili, equivalenti a 612 euro annui, a fronte di un canone di partenza di 950 euro. A pesare è l’inflazione, che secondo i dati riportati dall’Istat ha raggiunto il 5,5% su base annua a ottobre, mentre l’indice FOI, utilizzato per gli adeguamenti degli affitti, ha registrato un aumento del 5,4%.

Nella graduatoria nazionale Bolzano è preceduta soltanto da Milano, dove il rincaro arriva a 108 euro mensili, e da Como, Firenze, Roma e Venezia, tutte con aumenti di 81 euro. Alle spalle del capoluogo altoatesino si collocano invece Bergamo, Bologna e Napoli, con incrementi di 65 euro al mese. La ricerca prende in considerazione i trilocali pubblicizzati negli annunci immobiliari, una tipologia particolarmente richiesta dalle famiglie, e utilizza i canoni rilevati nell’ottobre 2025 per simulare gli effetti della rivalutazione annuale.

Per gli inquilini di Bolzano, dunque, il costo dell’abitazione continua a rappresentare una delle principali voci del bilancio familiare. Va tuttavia precisato che l’adeguamento Istat non scatta automaticamente per tutti i contratti: dipende dalle clausole sottoscritte, dal regime fiscale scelto dal proprietario e dalle disposizioni applicabili. Le cifre dello studio rappresentano quindi una simulazione dell’impatto dell’inflazione, non un aumento generalizzato per tutti gli affittuari.