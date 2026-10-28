BOLZANO. Un arresto, sei denunce e un agente della Polizia di Stato ferito durante un intervento. È il bilancio dei controlli effettuati martedì 27 ottobre dalla Squadra Volante della Questura di Bolzano, impegnata in una serie di operazioni di prevenzione e contrasto alla criminalità in diversi quartieri della città.

L'episodio più grave si è verificato nel pomeriggio in viale Trento, dove una pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo in evidente stato di agitazione che stava rovesciando sulla strada i bidoncini della raccolta differenziata. All'arrivo dei poliziotti, il giovane avrebbe reagito violentemente, scagliandosi contro gli agenti.

Per contenere l’aggressione, gli operatori hanno utilizzato lo spray urticante, riuscendo infine a immobilizzare l’uomo. Si tratta di un 29enne marocchino, richiedente asilo e con precedenti di polizia, accompagnato in Questura e arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno degli agenti coinvolti nella colluttazione ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni.

Un secondo intervento è avvenuto in serata nel quartiere Don Bosco. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato due persone all’interno dei cortili di un condominio. Alla vista della Volante, entrambe si sono date alla fuga. I poliziotti sono riusciti a raggiungere uno dei due, un italiano di 27 anni, trovato in possesso di una sacca contenente una smerigliatrice, due grossi cacciaviti, una trancia e guanti da lavoro.

Gli oggetti sono stati sequestrati e il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti a offendere.

Gli altri controlli hanno portato alla denuncia di un 30enne somalo, trovato con un coltello in piazza Verdi, e di due cittadini marocchini di 20 anni per il furto di capi di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale. Altre tre persone, due cittadini stranieri e un italiano, sono state denunciate per non aver rispettato il foglio di via dal Comune di Bolzano.

Complessivamente, nel corso della giornata, gli equipaggi della Squadra Volante hanno identificato 93 persone e controllato 19 veicoli, nell’ambito dei servizi di vigilanza e sicurezza sul territorio cittadino.