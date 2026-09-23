BOLZANO. Sono ancora 3.248 le carte d’identità cartacee da sostituire a Bolzano, dopo che dal 3 agosto scorso questi documenti hanno cessato definitivamente di essere validi, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. Di queste, 1.154 risultavano già scadute al 16 settembre.

Il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (Cie) è comunque proseguito a ritmo sostenuto. Dall’inizio dell’anno e fino al 16 settembre, il Comune di Bolzano ha rilasciato 17.362 carte elettroniche, intensificando nei mesi scorsi l’attività dell’Ufficio Servizi Demografici proprio per agevolare la sostituzione dei vecchi documenti.

L’amministrazione ha inviato circa 6mila inviti personalizzati ai cittadini per sollecitare la richiesta della Cie. Dall’inizio del 2026 gli uffici hanno inoltre gestito 8.310 tra e-mail e messaggi vocali, legati alle richieste e alle informazioni sul servizio.

Per far fronte all’aumento delle domande sono state garantite 2.014 ore aggiuntive di apertura degli sportelli, alle quali si aggiungono 216 ore di servizio il sabato. La capacità di rilascio ha raggiunto le 600 Cie alla settimana nel periodo compreso tra il primo ottobre 2025 e il 10 agosto 2026.

Il servizio è stato sostenuto da 12 operatori, impegnati tra sportello e back office, con sette sportelli aperti, sei diverse fasce orarie distribuite tra le 7.30 e le 17 dal lunedì al venerdì e cinque punti di erogazione sul territorio.

A completare il potenziamento sono state quattro aperture straordinarie, organizzate anche in occasione di eventi e manifestazioni e in orario serale. L’obiettivo è stato quello di ampliare le possibilità per i cittadini di effettuare la sostituzione, soprattutto alla luce della definitiva cessazione di validità dei documenti cartacei.