Bolzano, anziani in caserma: emozione tra ricordi e storie
Un gruppo di ospiti della Rsa “Melitta” e del Club della Visitazione ha visitato il 2° Reggimento Trasmissioni Alpino. Tra loro anche un ex militare di 102 anni. Momenti di condivisione, ricordi e forte emozione
BOLZANO. Un pomeriggio carico di emozione alla caserma “Vittorio Veneto”, sede del 2° Reggimento Trasmissioni Alpino, dove un gruppo di anziani ha potuto rivivere ricordi e esperienze del passato. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al comandante Clemente Casoria e alla consigliera comunale Patrizia Daidone.
Alla visita hanno partecipato ospiti del Club della Visitazione e della Rsa “Melitta”, molti dei quali desideravano da tempo entrare in caserma. Tra loro anche cinque ex militari di leva, visibilmente emozionati, tra cui Alfio Di Vincenzo, 102 anni, testimone diretto di un pezzo di storia.
Durante l’incontro gli ospiti hanno potuto conoscere le attività del reparto e confrontarsi con il personale, condividendo racconti ed esperienze. La visita si è conclusa con la celebrazione della messa, guidata dal cappellano Don Claudio, e con un momento conviviale.
Al termine è stato consegnato un attestato di partecipazione. «Ci siamo sentiti accolti come in famiglia», ha sottolineato Daidone, evidenziando il valore umano dell’iniziativa e il forte impatto emotivo dell’esperienza.