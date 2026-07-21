BOLZANO. Apre ufficialmente la nuova area di sosta breve a pagamento per camper in via Maso della Pieve, di fronte all'ingresso sud del cimitero. La struttura, gestita da SEAB, mette a disposizione 19 piazzole riservate esclusivamente ai camper, con una permanenza massima consentita di 72 ore.

La tariffa prevista è di 30 euro ogni 24 ore, con importi ridotti per soste più brevi: 25 euro fino a 12 ore e 20 euro fino a 6 ore. L'intervento rappresenta il primo tassello del progetto di riordino dell'intera area di parcheggio, pensato per contrastare gli utilizzi impropri degli spazi e migliorare sicurezza, funzionalità e decoro urbano.

Il sindaco Claudio Corrarati ha evidenziato anche il valore turistico dell'iniziativa, spiegando che la nuova area consentirà di accogliere in modo ordinato i camperisti che visitano la città, garantendo loro un servizio dedicato fin dall'arrivo. Ha inoltre annunciato che il piazzale sarà ulteriormente suddiviso: una parte sarà destinata alla sosta annuale dei camper, sempre gestita da SEAB, mentre la restante rimarrà a disposizione dei cittadini.

La riorganizzazione interesserà anche gli altri parcheggi presenti nella zona di via Maso della Pieve, dove saranno installate sbarre d'accesso per impedire ingressi non autorizzati e soste improprie. L'obiettivo dell'amministrazione è riqualificare uno dei principali ingressi di Bolzano, trasformandolo in un'area più ordinata, sicura e accogliente.

Anche l'assessora alla Mobilità Johanna Ramoser ha sottolineato come il nuovo parcheggio rientri in un progetto più ampio di riordino dei tre grandi parcheggi della zona. Negli ultimi anni, infatti, gli spazi erano stati interessati da soste irregolari e situazioni di degrado, che avevano richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. La nuova regolamentazione punta così a rispondere alle esigenze di residenti, visitatori del cimitero, utenti delle attività presenti nell'area e camperisti, migliorando la qualità complessiva di uno dei principali accessi alla città.



(foto Comune di Bolzano)