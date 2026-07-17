BOLZANO. Durante un servizio mirato di controllo nella zona Europa-Don Bosco, il personale in borghese del Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Bolzano ha individuato un giovane straniero già noto per precedenti specifici, mentre si aggirava in bicicletta nei cortili di alcuni complessi abitativi con atteggiamento ritenuto sospetto.



Alla richiesta di controllo, il giovane ha tentato di sottrarsi agli agenti, riuscendo inizialmente a divincolarsi e lanciando la bicicletta contro il personale della Polizia Locale. Ne è nato un inseguimento tra le vie della zona, concluso con il blocco del ragazzo da parte degli operatori.

Durante la fuga il giovane ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente in suo possesso, nascondendola sotto un furgone in sosta. Gli agenti hanno recuperato quanto abbandonato: 61 involucri di cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, oltre a una somma di denaro contante, anch’essa sottoposta a sequestro.



Il giovane, un ventenne senza fissa dimora, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dopo le procedure di rito è stato trasferito in carcere.