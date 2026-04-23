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Sicurezza

Bolzano: arresti e denunce durante i servizi di sicurezza straordinari

Disposti dal questore Giuseppe Ferrari, hanno portatoin carcere un cittadino marocchino per furto e alle denunce di nove persone per vari reati e all'espulsione di un cittadino nigeriano in stato di clandestinità. I controlli hanno interessato 111 persone e 21 veicoli, con particolare attenzione alla sicurezza nelle zone critiche della città

BOLZANO. Anche nella giornata di ieri, sono proseguiti i mirati servizi straordinari disposti dal Questore Giuseppe Ferrari per garantire ordine e sicurezza a Bolzano, con particolare attenzione a zone urbane ritenute critiche. I servizi, condotti dalla Squadra Volante della Polizia di Stato e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno incluso pattugliamenti dinamici, controlli su persone e veicoli, e verifiche amministrative presso locali pubblici come il Walter Park.

Il principale intervento si è verificato a tarda sera, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per un furto in corso all’interno dei garage nel centro storico. I poliziotti hanno arrestato un cittadino marocchino di 18 anni, con precedenti di polizia, che aveva forzato un'autorimessa. Durante la perquisizione, gli è stato sequestrato un cacciavite utilizzato per il furto. Il giovane è stato trattenuto in Questura per le operazioni di polizia giudiziaria.

Nel corso della serata, sono stati denunciati tre cittadini marocchini per essersi introdotti in uno stabile abbandonato e altri sei soggetti per vari reati, tra cui rifiuto di fornire le generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, un cittadino nigeriano, arrestato domenica per furto, è stato espulso dal Questore e accompagnato al C.P.R. di Gradisca d'Isonzo in attesa del suo rimpatrio, essendo in stato di clandestinità.

In totale, sono state identificate 111 persone e controllati 21 veicoli durante i servizi di ieri.

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