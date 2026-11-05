BOLZANO. È arrivato nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre, in piazza Walther l’albero di Natale che accompagnerà le festività nel cuore di Bolzano. Si tratta di un abete rosso alto circa 20 metri e con 45 anni di età, proveniente da Novale Basso, frazione del Comune di Campo di Trens.

Il viaggio è iniziato alle 8 del mattino con le operazioni di abbattimento e carico, curate dalle Stazioni di vigilanza forestale di Aica e Moso. Dopo la preparazione e il fissaggio dei rami per il trasporto, l’albero ha raggiunto piazza Walther alle 14.40. Qui cinque addetti della Giardineria comunale e tre falegnami del Comune hanno provveduto alla sistemazione e alla messa in sicurezza.

L’abete proviene da un terreno di proprietà provinciale appartenente al demanio idrico pubblico. «Porta un pezzo dei nostri boschi nella Bolzano che si prepara al Natale», ha commentato l’assessore provinciale alle Foreste Luis Walcher, sottolineando il valore ambientale e simbolico dell’iniziativa.

La scelta dell’albero è stata coordinata dall’Agenzia Demanio provinciale con l’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano. Alle operazioni hanno collaborato Andreas Agreiter, direttore dell’area Azienda forestale, Martina Spinell e il comandante forestale Markus Pfeifer.