BOLZANO. Asfaltature in orario notturno lungo due importanti arterie della città. Nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre sono in programma lavori in via Firenze, nel tratto compreso tra via Napoli e via Roma, e sulla semicarreggiata di via Roma, tra via Novacella e via Dalmazia.

La decisione di concentrare gli interventi durante la notte è stata presa per ridurre al minimo le conseguenze sulla viabilità. Le due strade sono infatti interessate quotidianamente da un intenso flusso di veicoli e un cantiere nelle ore diurne rischierebbe di provocare rallentamenti e code, con disagi per residenti, lavoratori e studenti.

«La scelta dell’orario notturno è stata dettata dalla necessità di limitare il più possibile l’impatto dei lavori sulla circolazione», spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stephan Konder. L’obiettivo è evitare interventi nelle fasce di maggiore traffico, garantendo allo stesso tempo sicurezza agli operatori e condizioni adeguate per completare le asfaltature.

Il Comune avverte che i lavori potranno comunque comportare qualche disagio soprattutto per i residenti delle zone interessate. L’amministrazione chiede quindi pazienza e collaborazione per le due notti necessarie all’esecuzione degli interventi.