Bolzano, aumento medio delle tariffe dei rifiuti del 3,7%

BOLZANO. La Giunta comunale di Bolzano ha approvato a partire dal primo gennaio 2023 le nuove tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Bolzano, con un aumento medio per le famiglie del 3.7%. Per le attività produttive l'aumento sarà del 3.2%. Le tariffe sono state elaborate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) 2023 del Servizio di Igiene Ambientale redatto dal gestore SEAB ed in corso di validazione da parte della Provincia.

Approvate anche le agevolazioni tariffarie sempre in vigore dal 1.1.2023 con riduzione del 50% della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per redditi fino a 20.000 Euro e del 35% per redditi tra i 20 ed i 30.000 Euro (vedi anche comunicato Comune-Seab). La Giunta comunale ha anche approvato l'aumento dell'imposta comunale di soggiorno nella misura di 0,40 Euro per tutti gli esercizi ricettivi.

Tale aumento avrà effetto a far data dal 1° gennaio 2025 e l'imposta comunale di soggiorno dovuta per persona e per pernottamento ammonterà a 2 Euro per gli esercizi ricettivi con la classificazione di 4 stelle, 4 stelle "superior" e 5 stelle; 1,60 Euro per gli esercizi ricettivi con classificazione 3 stelle e 3 stelle "superior"; 1,25 Euro per tutti gli altri esercizi ricettivi.

"A place to b(z)" riguarda il tema dell'utilizzo temporaneo di aree in disuso, di cui si è discusso oggi. Grazie alla collaborazione tra Unibz, Cooperativa 19, Comune e RFI sono state realizzate alcune iniziative che hanno dimostrato il potenziale di utilizzo dell'areale ferroviario in attesa della sua destinazione finale (progetto Arbo). L'area "Siberia", utilizzata come parcheggio, non è disponibile per futuri eventi o iniziative in quanto necessaria quale parcheggio intermodale nelle giornate di grande afflusso turistico alla città.

E' stata quindi proposta dal Comune (Assessorato Cultura e Ambiente) a RFI DOIT (Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali) un'altra porzione di areale ferroviario, ovvero un'area di 0,6 ha che potrebbe essere utilizzata per usi temporanei con eventi di vario tipo, giornalieri e serali/notturni in particolare destinati a giovani, ma anche a famiglie, bambini e anziani. L'area in questione è separata dagli altri spazi aperti del sito, è in parte recintata e provvista di illuminazione pubblica, nonché di allacciamenti acqua e energia elettrica, ed è dotata di un accesso autonomo e di un'area di parcheggio antistante (su via Macello), si legge in una nota del Comune.