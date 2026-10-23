BOLZANO. Un autobus ogni 10 minuti verso il centro città grazie all'alternanza delle linee 7A e 7B. È il risultato del ripristino dell'orario invernale del trasporto pubblico, deciso per ridurre i disagi provocati dalla chiusura del sottopasso di viale Trento. Il provvedimento interessa in particolare i residenti e i lavoratori del quartiere Oltrisarco-Aslago, alle prese con le modifiche ai percorsi degli autobus.

Già durante l'estate, grazie al confronto tra Comune e Provincia, la frequenza delle corse era stata migliorata, passando da 40 a 30 minuti. Con la ripresa dell'anno scolastico è stato possibile ripristinare le corse ogni 20 minuti su ciascuna linea, garantendo, attraverso l'alternanza dei mezzi, un collegamento con il centro ogni 10 minuti.

Resta tuttavia aperta la questione delle fermate di via Passeggiata dei Castagni, attualmente non servite a causa dell'allungamento e della modifica dei percorsi. L'amministrazione comunale ha avviato contatti con Provincia e Sasa per individuare possibili soluzioni che consentano di ripristinare il servizio.

«Fin dall'inizio abbiamo seguito con attenzione le ricadute della chiusura del sottopasso sulla mobilità del quartiere», sottolinea il sindaco Claudio Corrarati. L'assessora alla Mobilità Johanna Ramoser conferma che l'attenzione è ora rivolta alle fermate sospese, per verificare le possibilità di ripristino tenendo conto delle modifiche alla viabilità.