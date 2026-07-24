BOLZANO. Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per la realizzazione del nuovo Tunnel del Virgolo e delle opere collegate al riassetto infrastrutturale del nodo ferroviario di Bolzano. La nuova fase del cantiere prevede l'apertura di più fronti di lavoro contemporaneamente.

Sono in corso le lavorazioni sulle paratie adiacenti alle nuove Officine Sta, mentre continuano gli interventi di consolidamento e stabilizzazione del versante del Monte Virgolo, indispensabili per mettere in sicurezza l'area e consentire l'avanzamento delle successive fasi dell'opera.

Sono inoltre iniziate le attività di scavo della galleria naturale con metodo tradizionale. Parallelamente è in fase di conclusione l'iter autorizzativo per la prosecuzione degli scavi con l'impiego di esplosivo, percorso che coinvolge gli enti competenti e l'amministrazione comunale.

Nell'area destinata al nuovo sottopasso di via Santa Geltrude proseguono le attività preliminari, tra cui la messa in sicurezza del cantiere, il tracciamento, la verifica delle interferenze e la predisposizione delle aree operative, passaggi necessari prima dell'avvio delle opere strutturali.

Secondo quanto comunica Rfi, nelle prossime settimane prenderanno il via anche gli interventi preparatori alla costruzione del binario dedicato alla linea Meranese e delle opere connesse all'imbocco nord del tunnel, elementi strategici per il completamento del nuovo assetto infrastrutturale del nodo ferroviario di Bolzano.