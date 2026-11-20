BOLZANO. Era già stato arrestato lo scorso ottobre per aver rubato a un paziente in attesa di una visita al pronto soccorso dell’ospedale di Bolzano. Ma dopo essere stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia, aveva fatto perdere le proprie tracce. Un cittadino marocchino di 25 anni, richiedente asilo, è stato nuovamente arrestato nella giornata di giovedì 19 novembre 2026 e accompagnato in carcere.

A rintracciarlo sono stati gli agenti della Squadra Volante, impegnati in un servizio di pattugliamento nella zona industriale di Bolzano. Durante i controlli, i poliziotti hanno fermato il giovane, che era sprovvisto di documenti, decidendo di accompagnarlo in Questura per completare le procedure di identificazione.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 25enne, infatti, avrebbe dovuto presentarsi ogni giorno al Commissariato di pubblica sicurezza di Merano, ma si era reso irreperibile, violando le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Proprio il mancato rispetto della misura aveva spinto il giudice per le indagini preliminari a disporne l’aggravamento, sostituendo l’obbligo di presentazione con la custodia cautelare in carcere. Al termine degli accertamenti e degli atti di polizia giudiziaria, il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di Bolzano.