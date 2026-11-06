BOLZANO. Stava pedalando lungo via Penegal quando è stata fermata e circondata da un gruppo di ragazzini incappucciati. L'hanno strattonata nel tentativo di derubarla, poi sono fuggiti quando lei è riuscita a recuperare il cellulare e comporre il 112. Con loro, racconta la vittima, c'era anche un adulto.

La donna aveva appena fatto la spesa e stava rientrando verso casa. Una strada che percorre tutti i giorni in bicicletta. Sconvolta, ha raccontato tutto a un'amica che ha messo in guardia i gruppi delle mamme del quartiere.





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