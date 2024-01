Bolzano: bici contro autobus in via Druso, ferito gravemente un novantenne

politica

"Una coalizione in cui non tutti entrano in giunta provinciale è una novità e non è mai accaduto e non accade, non solo qui, che si dica ad un altro partito chi deve entrare il giunta". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, sottolineando che la decisione della Svp di chiedere agli alleati di lingua italiana - FdI, Lega e Civica - di decidere quali dei due partiti saranno rappresentati in giunta "non è un passo indietro".