BOLZANO. Una vasta operazione di controllo straordinario del territorio è stata eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la finalità di contrastare fenomeni di degrado e porre un’azione coordinata per la prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché l’identificazione di persone irregolari e senza fissa dimora, in varie zone del capoluogo. Il dispositivo, messo in campo dalla Compagnia Carabinieri di Bolzano, ha visto il dispiegamento sinergico di 25 militari supportati da 2 unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti.



I controlli si sono concentrati in particolar modo nel centro storico, in Piazza Walther, Piazza Parrocchia e Piazza Stazione. Al fine di assicurare la massima cornice di sicurezza a esercenti, turisti e cittadini dediti agli acquisti, i militari hanno inoltre effettuato un attento e accurato pattugliamento a piedi anche all’interno delle gallerie dei centri commerciali Waltherpark e Twenty. Con la finalità di assicurare il massimo livello di prossimità alla cittadinanza, nel centro cittadino la Compagnia Carabinieri ha impiegato la Stazione Mobile, che costituisce un ufficio itinerante al quale i cittadini possono rivolgersi per ogni esigenza, quali segnalazioni, denunce, richieste di assistenza, e che rappresenta un presidio immediatamente riconoscibile e accessibile a tutti.



L’azione di controllo del territorio si è estesa anche alle aree più esposte al rischio di marginalità sociale. I Carabinieri hanno setacciato le aree prospicienti l’arginale e una struttura abbandonata in località Piè di Virgolo, dove sono stati individuati e smantellati alcuni accampamenti abusivi. Tutti gli occupanti sono stati compiutamente identificati e, a seconda delle rispettive posizioni, deferiti all’Autorità Giudiziaria o segnalati all’Autorità Amministrativa.



Nel corso delle operazioni di bonifica dello stabile abbandonato, un cittadino extracomunitario è stato altresì denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale, dopo essersi scagliato contro i militari operanti per sottrarsi al controllo. Vari soggetti identificati nel corso delle attività sono stati accompagnati presso gli uffici dell’Arma di via Dante per le procedure di rito connesse alla loro presenza sul territorio nazionale, di concerto con l’Ufficio Immigrazione della Questura.



Nell’ambito della sicurezza per gli utenti della strada, sono state identificate 160 persone e comminate diverse contravvenzioni per violazioni amministrative, tra cui anche un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza e altre due persone sorprese a circolare nel capoluogo in violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Bolzano per 4 anni. Il dispositivo di pattugliamento del territorio ha permesso inoltre di rintracciare un soggetto destinatario di una misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio.



Il prezioso contributo delle unità cinofile ha permesso di rinvenire e sequestrare diverse dosi di cocaina, hashish e alcune pasticche di sostanze sintetiche, con una persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio e varie segnalazioni amministrative a carico di assuntori per uso personale.