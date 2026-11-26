BOLZANO. Con l’arrivo del freddo, a Bolzano cresce il rischio di formazione di brina su strade e piste ciclabili, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando le temperature raggiungono i valori più bassi. Il Comune invita automobilisti, motociclisti e ciclisti a prestare attenzione e ad adeguare la velocità alle condizioni del fondo.

Il fenomeno può interessare anche tratti limitati della viabilità e dipende da diversi fattori meteorologici e ambientali. A favorirlo, in questo periodo, può essere anche la presenza di foglie sugli alberi e la loro progressiva caduta.

Non sempre è possibile prevedere dove si formerà la brina né intervenire tempestivamente su tutte le superfici. Per questo, spiega l’amministrazione comunale, il monitoraggio e la manutenzione non possono garantire l’eliminazione immediata di ogni possibile tratto scivoloso.

Anche la distribuzione di ghiaino, utilizzata in alcune situazioni per migliorare l’aderenza, non è sempre efficace o appropriata. Il materiale può infatti rimanere sulla carreggiata per giorni, creando disagi alla circolazione e ulteriori segnalazioni.