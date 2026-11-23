BOLZANO. Le bollicine altoatesine tornano protagoniste del Natale in città. Dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 il centro storico di Bolzano ospiterà una nuova edizione di «Sparkling in the City», l'iniziativa promossa dall'Associazione produttori spumante Alto Adige Metodo Classico per valorizzare lo Spumante Alto Adige Doc.

Saranno 11 i produttori coinvolti e sei i locali selezionati nel centro storico, dove residenti e visitatori potranno scoprire diverse etichette e degustare gli spumanti del territorio. I produttori saranno presenti da Campo Franz, Enoteca da Aldo, Banco 11, Enovit, Mondschein e Domino Bistró.

L'apertura è in programma sabato 28 novembre, dalle 10 alle 14, al Domino Bistró, con una degustazione gratuita di tutti gli Spumanti Alto Adige Doc e la possibilità di incontrare direttamente i produttori.

Tra le proposte dell'edizione 2026 ci sono anche gli «Sparkling-in-the-City Tour»: percorsi guidati nel centro storico con tre tappe, durante le quali assaggiare altrettanti spumanti accompagnati da finger food. A condurre i partecipanti sarà un Ambasciatore del Gusto, che illustrerà le caratteristiche e i metodi di produzione delle bollicine altoatesine.