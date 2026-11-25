BOLZANO. Da martedì 1° dicembre 2026 cambia il gestore del servizio di svuotamento dei contenitori dei rifiuti organici sul territorio comunale. Dopo diversi anni di attività della cooperativa Mebocoop, la Seab ha affidato l'incarico alla ditta friulana Sager, già operativa nel Burgraviato e in alcune zone dell'Alta Pusteria. Il nuovo contratto avrà durata biennale.

Il servizio interessa circa 8 mila contenitori distribuiti sul territorio di Bolzano. Restano invariati i calendari di raccolta, con due svuotamenti settimanali per le utenze domestiche e tre per quelle non domestiche. La movimentazione dei bidoni dalle proprietà private alla strada e viceversa rimarrà affidata alle cooperative Mebocoop e Oasis.

Le prime settimane serviranno per valutare nuove strategie di raccolta, anche attraverso l'impiego di mezzi più capienti. Tutti i veicoli della Sager saranno dotati di sistemi Gps, che consentiranno di monitorare il servizio, ottimizzare i percorsi, ridurre il margine di errore e migliorare l'efficienza delle operazioni.

Durante la fase di avvio, Seab chiede ai cittadini pazienza e comprensione per eventuali disagi. In caso di mancato svuotamento sarà possibile contattare il numero verde 800 013 066 oppure scrivere a info@seab.bz.it, indicando l'indirizzo o allegando una foto con il codice identificativo del bidone. Il nuovo gestore si occuperà anche del lavaggio dei contenitori, che riprenderà nel marzo 2027.