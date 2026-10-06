BOLZANO. Con l’avanzamento del cantiere di via Einstein entra in una nuova fase anche la viabilità al nodo Galvani. La nuova configurazione temporanea è in corso di allestimento e dovrebbe essere completata nel corso della prossima settimana. Il tema è stato affrontato durante la seduta congiunta delle Giunte provinciale e comunale di Bolzano. Per permettere i lavori della futura rotatoria e del sottopasso, lungo via Einstein, sulla statale 12, sarà realizzata una semi-rotatoria temporanea allungata in direzione Merano. La maggior parte dei collegamenti resterà garantita, ma cambieranno alcune manovre. Chi da via Galvani deve raggiungere San Giacomo o l’aeroporto dovrà proseguire fino alla rotatoria di via Buozzi, invertire la marcia e quindi tornare verso la propria destinazione. Per chi viaggia verso Laives è invece consigliato utilizzare via Buozzi. Resteranno sostanzialmente invariati gli altri collegamenti da e verso San Giacomo, Laives, via Buozzi, MeBo e A22. Per gli autobus della linea 111 diretti verso San Giacomo, aeroporto e Laives sarà predisposta una manovra dedicata, protetta da semaforo, per ridurre le deviazioni. «Entriamo in una fase impegnativa dei lavori», spiega l’assessore Daniel Alfreider, sottolineando che Provincia e Comune monitoreranno i flussi per intervenire in caso di criticità. Nell’area saranno utilizzati sistemi di monitoraggio e pannelli a messaggio variabile. Come alternativa per gli spostamenti tra Bolzano e la Bassa Atesina resta inoltre l’Urban Pass Bolzano, esteso fino al casello di Egna-Ora-Termeno: per gli utenti registrati con dispositivo di telepedaggio permette di percorrere gratuitamente le tratte interessate dell’A22, dal lunedì al venerdì, nelle fasce 6-9 e 16-19, esclusi i festivi.