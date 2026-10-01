BOLZANO. Cambiano da oggi, 1° ottobre, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi del Comune di Bolzano. L'obiettivo è uniformare le modalità di accesso e rendere più semplice per i cittadini organizzare le proprie pratiche, affiancando all'accesso libero un sistema di prenotazione su appuntamento.

Dal lunedì al mercoledì e il venerdì, l'accesso libero agli uffici comunali sarà garantito dalle 9 alle 12, con orari uniformi. Viene invece confermata l'apertura più ampia del «giovedì del cittadino», giornata pensata per facilitare l'accesso ai servizi anche al di fuori della fascia mattutina: gli uffici saranno aperti dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

Parallelamente il Comune punta a rafforzare l'accesso su appuntamento, invitando i cittadini a verificare preventivamente le modalità previste per il singolo servizio. La prenotazione, dove disponibile, dovrebbe consentire di programmare gli accessi, ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente la gestione degli uffici.

Per sapere se è necessario fissare un appuntamento, sarà quindi importante consultare la scheda relativa al servizio di interesse sul sito del Comune di Bolzano oppure utilizzare il portale comunale dedicato alle prenotazioni. Le modalità possono infatti variare a seconda della pratica e dell'ufficio coinvolto.

Il nuovo modello degli orari arriva al termine del lavoro svolto nel biennio 2025-2026 dal tavolo tecnico per gli orari di apertura al pubblico, coordinato dall'assessorato ai Tempi della città. L'obiettivo è stato quello di arrivare a una maggiore uniformità degli orari, tenendo conto delle diverse esigenze di cittadini e servizi.

Il nuovo calendario non riguarda però tutte le strutture comunali. Restano esclusi i servizi che, per caratteristiche e modalità di fruizione, necessitano di orari specifici, spesso più ampi rispetto a quelli degli uffici amministrativi. È il caso, tra gli altri, delle pompe funebri, dei centri civici, dei servizi demografici, delle biblioteche, dei musei e delle farmacie comunali.

Per questi servizi, dunque, continueranno a valere gli orari specifici già previsti. Per gli altri uffici comunali, invece, dal primo ottobre entra in vigore il nuovo sistema, con una fascia di accesso libero uniforme durante la settimana e il prolungamento del giovedì.