BOLZANO. Come prepararsi alle ondate di calore, alla siccità e agli eventi climatici estremi? Quali strategie adottare per proteggere territori, economia e salute? Sono le domande al centro di SISC 2026, la quattordicesima conferenza annuale della Società italiana per le scienze del clima, in programma da oggi, 2 novembre, fino a mercoledì 4 novembre, a Bolzano, organizzata in collaborazione con Eurac Research. Tre giornate che riuniranno un centinaio di esperti e ricercatori per discutere le sfide climatiche del presente e del futuro.

Una siccità prolungata può danneggiare le foreste e ridurne la capacità protettiva, mentre le ondate di calore minacciano la salute e aumentano il fabbisogno energetico. Per affrontare questi fenomeni è necessario valutare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente, sulla società e sull'economia. I ricercatori di Eurac Research collaborano già con la Provincia di Bolzano e con altre regioni italiane, tra cui Marche, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, per sviluppare politiche di adattamento nei settori dell'agricoltura, della salute, del turismo e delle infrastrutture.

Il tema centrale della conferenza sarà la resilienza climatica, ovvero la capacità dei territori di prepararsi agli effetti dei cambiamenti ambientali e limitarne i danni. Gli interventi scientifici, che si svolgeranno in inglese, approfondiranno dati, tendenze e strategie di prevenzione, favorendo il confronto tra ricerca e amministrazioni pubbliche. L'obiettivo è trasformare le conoscenze scientifiche in interventi concreti a tutela delle comunità.

La manifestazione prevede anche incontri aperti alla cittadinanza. Il 2 novembre, alla libreria Cappelli di corso Libertà, si parlerà dei cambiamenti climatici nelle Alpi. Il 3 novembre, al Museo di Scienze Naturali, l'attenzione sarà rivolta a territori e comunità europee. Il calendario proseguirà il 19 novembre al Museion con un appuntamento dedicato al racconto dell'acqua, il 27 novembre alla libreria Cappelli sul rapporto tra crisi ambientale ed esperienze personali e il 1° dicembre al Museo di Scienze Naturali con un incontro su psicologia e fiducia nella scienza.