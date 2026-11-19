BOLZANO. Nella foto del 1979 ci sono otto ragazzi in posa, stretti l’uno all’altro. È con quello scatto che Luigino Monaldi, dalla provincia di Ascoli Piceno, ha lanciato su Facebook un appello per ritrovare Walter Bianco. Nell’appello lo chiama ancora «carissimo amico».

Si erano conosciuti durante la leva all’ospedale militare di Bolzano, lungo l’attuale via San Quirino. Monaldi ricorda che Walter veniva da Torino e che, una volta finito il servizio militare, sarebbe rimasto in città. A Bolzano faceva il dj a Radio Spit Fire. Sono i ricordi che oggi affida a chi potrebbe averlo conosciuto.

Per chi lo aiuterà a ritrovare l’amico, Monaldi ha messo in palio sette giorni nella sua casa vacanze a Campofilone, in provincia di Fermo. L’appartamento ha un garage, ospita fino a cinque persone e dista tre chilometri dal mare. L’invito è rivolto anche a Walter Bianco, se l’appello arriverà fino a lui.

Chi ha informazioni può rispondere al post di Luigino Monaldi su Facebook. La sua speranza è che qualcuno si fermi davanti a quella foto, riconosca Walter e gli faccia sapere che il suo compagno di leva lo sta cercando.