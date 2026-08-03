BOLZANO. Al via i lavori di risanamento e potenziamento della carreggiata all'incrocio tra viale Druso, via Roma e corso Italia, uno dei punti più trafficati della viabilità cittadina. L'intervento, programmato dal Comune, punta a migliorare la qualità del manto stradale, aumentarne la durata e rafforzare la sicurezza per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

I lavori saranno eseguiti esclusivamente nelle ore notturne, dalle 20 alle 6.30 del mattino successivo, per limitare al massimo l'impatto sulla circolazione. Il cantiere resterà operativo per cinque notti consecutive e le opere dovranno concludersi entro sabato 8 agosto.

Durante le lavorazioni il semaforo dell'incrocio sarà temporaneamente disattivato e il traffico verrà regolato da movieri incaricati di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. L'investimento complessivo previsto dal Comune ammonta a circa 60 mila euro.

Per il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stephan Konder, l'intervento riguarda uno dei nodi strategici della mobilità cittadina e consentirà di migliorare funzionalità e sicurezza dell'incrocio. La scelta di concentrare i lavori nelle ore notturne, spiega l'amministrazione, è stata fatta per ridurre al minimo i disagi, pur nella consapevolezza che saranno inevitabili alcuni rallentamenti.