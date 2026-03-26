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L’arresto

Bolzano, colpo in zona industriale: preso con soldi e merce rubata

Il giovane è stato notato dalla polizia mentre si allontanava con una busta. Dentro circa 300 euro, generi alimentari e un telefono cellulare. Poco distante, il negozio danneggiato con cassa a terra e locale devastato

BOLZANO. Fermato nella notte mentre si allontanava da un negozio con una busta piena di denaro e merce rubata. È finito in arresto un giovane di 20 anni, cittadino tunisino e richiedente asilo, bloccato dalla Squadra volante durante un controllo nella zona industriale.
 

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, gli agenti hanno notato il ragazzo, con il cappuccio calato sul volto, mentre si muoveva con passo veloce. Insospettiti, lo hanno fermato e controllato, trovando nella busta generi alimentari, circa 300 euro tra banconote e monete e un telefono cellulare.
 

Poco distante, i poliziotti hanno individuato il negozio da cui proveniva: una vetrata era stata infranta e all’interno il locale risultava a soqquadro, con il registratore di cassa abbandonato a terra.
 

Il giovane è stato portato in Questura e arrestato per furto aggravato. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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