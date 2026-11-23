BOLZANO. Dodici persone denunciate, 360 identificate e 51 veicoli controllati. È il bilancio dell'operazione straordinaria «Alto Impatto» disposta dal questore Giuseppe Ferrari durante il fine settimana. Ai controlli hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale, impegnati soprattutto nelle zone cittadine considerate più esposte a episodi di illegalità.

Venerdì sera, in piazza Parrocchia, un 26enne richiedente asilo ha tentato di sfuggire agli agenti, liberandosi di un involucro contenente 30 grammi di hashish e una dose di cocaina. Fermato dopo un inseguimento, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. In piazza Ziller un tunisino di 20 anni è stato trovato con cinque grammi di cocaina, mentre un connazionale di 21 anni aveva circa 35 grammi di hashish. Entrambi sono stati denunciati.

Sabato pomeriggio, nel centro storico di Bolzano, una cittadina tedesca di 56 anni è stata sorpresa a sottrarre 60 euro dalla cassa di un ristorante. Durante la fuga ha strattonato una dipendente, ma è stata rintracciata dalla polizia e denunciata per tentata rapina impropria.

Nel corso degli stessi servizi sono stati denunciati anche tre cittadini italiani per tentati furti in negozi di abbigliamento e cinque stranieri per violazione del foglio di via dal Comune di Bolzano. Il dispositivo straordinario rientra nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffuse sul territorio cittadino.