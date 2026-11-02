BOLZANO. Un arresto e tre denunce a Bolzano nell’ambito di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, condotta in diverse province italiane. Nel capoluogo altoatesino gli investigatori della Squadra Mobile e dei commissariati distaccati hanno effettuato controlli nelle aree considerate più sensibili, con particolare attenzione alla zona del Centro-Stazione ferroviaria, ai quartieri Don Bosco e Casanova e ai centri commerciali WaltherPark e Twenty.

Nel corso dell’attività è stato arrestato un cittadino italiano maggiorenne, trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana. Altri tre giovani sono stati denunciati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dei controlli nel territorio bolzanino comprende anche circa 250 persone identificate, tra cui 35 cittadini stranieri e 23 minorenni. Gli agenti hanno inoltre sottoposto a verifica 73 veicoli.

L’intervento rientra in un’operazione coordinata a livello nazionale dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità che coinvolgono giovani e minorenni, anche nelle aree di spaccio e della movida.