BOLZANO. La Polizia di Stato ha arrestato una persona e denunciato altre undici nell’ambito dei controlli straordinari effettuati a Bolzano durante il fine settimana di Halloween. Il dispositivo, disposto dal questore Giuseppe Ferrari, ha coinvolto anche Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità nelle aree considerate più sensibili della città.

L’arresto è avvenuto nella mattinata di sabato, quando una pattuglia della Squadra volante è intervenuta al Pronto soccorso dell’ospedale di Bolzano. Il personale della vigilanza privata aveva segnalato un giovane che aveva prelevato alcuni quadri dalla cappella del nosocomio, allontanandosi dopo essere stato scoperto. Gli agenti lo hanno rintracciato nei locali dell’astanteria. Prima di essere bloccato, il 29enne ha spintonato uno dei poliziotti, facendolo cadere a terra e provocandogli alcune contusioni.

L’uomo, cittadino italiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato accompagnato al proprio domicilio agli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di domenica, gli agenti sono intervenuti in un esercizio commerciale del centro per un furto in corso. La merce è stata recuperata e due cittadini marocchini di 27 anni, entrambi richiedenti asilo e con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto aggravato.

Un altro intervento ha riguardato un supermercato del capoluogo. Con il supporto degli addetti alla vigilanza, la Polizia ha individuato un 33enne italiano e recuperato la merce sottratta. Nello zaino dell’uomo è stata trovata anche una tenaglia. È stato denunciato per furto aggravato e possesso di oggetti atti a offendere.

Nel corso degli stessi servizi sono stati denunciati anche un italiano di 23 anni per resistenza agli agenti durante un controllo in piazza Erbe, nella notte tra sabato e domenica, e una donna italiana di 30 anni per ricettazione di merce rubata in un negozio di abbigliamento. Altre sei persone, cinque straniere e una italiana, sono state denunciate per inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano.